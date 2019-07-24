KOCAELİ DİLOVASI EYNERCE DERESİ'NDE KİMYASAL ATIK ŞÜPHESİ

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinden geçen Eynerce Deresi kimyasal olduğundan şüphelenilen bir atıkla kirlendi. Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü dereden numune alırken, ilçe sakinleri de duruma tepki gösterdi. Dilovası'nın üst kısımlarındaki sanayi kuruluşlarının arasından geçerek ilçe merkezine gelen ve buradan da Marmara Denizi'ne dökülen Eynerce Deresi'nde 3 gün önce kirlenme tespit edildi. Derenin normal zamanlarda berrak olan suyunun kahverengi aktığını gören vatandaşlar, durumu Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden gelen ekipler incelenmek üzere dereden numune aldı. Aynı zamanda dere yatağının zeminine de yapıştığı görülen maddenin ne olduğunun belirlenmesi yönündeki inceleme devam ediyor.Dilovası'nda yaşayan vatandaşlar tarafından kurulan Ekoloji ve Sağlık Derneği(EKOSDER) üyeleri de duruma tepki gösterdi. Kirlenmeye sebep olan maddenin kimyasal olmasından şüphelendiklerini söyleyen dernek üyeleri, yetkililerden yardım istedi. Kirliliğin yaşandığı bölgeye giderek inceleme yapan Dilovası EKOSDER Başkanı İsmail Sami, Bizim Dilovası EKOSDER sayfamıza ihbar geldi. Biz geldiğimizde bu akıntı oluşmuştu. Burası Eynerce Deresi. Oluşurken de bu madde derenin altına yapışmış. Bugün üçüncü gün ve maalesef bitki örtüsünün zarar gördüğünü görüyoruz. Bu madde dereyle birlikte Marmara Denizi'ne akıyor. Buradan Çevre İl Müdürlüğü numune aldı. Bunun bir kimyasal madde olduğu zaten açık bir şekilde ortada. Yukarıda sanayi kuruluşları var. Burası için ayrı bir kaçak deşarj oluşmuş. Çünkü takip ettiğimiz kadarıyla bu herhangi bir fabrikaya ait değil. Buraya vidanjör ile getirilip deşarj edilmiş. Ağır bir kimyasal madde olduğu belli, çünkü her yere yapışarak gelmiş. Dere sürekli akmasına rağmen burada kirlilik halen bitmiş değil. Dilovası'nda Dilderesi ve Eynerce dereleri var. İkisi de böyle kimyasal saldırılara zaman zaman maruz kalıyor dedi.Deredeki kirliliğin bölgedeki hayvanları da etkilediğini söyleyen Sami, Burası hayvanların otlak alanı, derenin üst taraflarında ağıllar var. Hayvanlar bakılıyor. Bu dere aynı zamanda mahalle arasından da geçen bir dere. Bu dere şehir merkezinin içinden geçiyor. Islah edildiği için dar bir alanda, şehir içindeki kısımlarda kapalı bir şekilde gidiyor. Orada dere bu şekilde gözükmediği için bu kadar tepki olmuyor. Ancak mevcut durum ortada. Şu kirlilik oluştuğundan beri hayvanlar buradan su içemiyor. Gelen hayvan da geri dönüp gidiyor şeklinde konuştu.