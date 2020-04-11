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KOCAELİ Doğalgaz dağıtım firmasının aracını polis sanan gençler kaçtı

Doğalgaz dağıtım firmasının aracını polis sanan gençler kaçtıKOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal eden bir grup genç, doğalgaz dağıtım firmasının aracını polis aracına benzeterek kaçmaya başladı.

11.04.2020 12:48 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:49
Doğalgaz dağıtım firmasının aracını polis sanan gençler kaçtı
KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal eden bir grup genç, doğalgaz dağıtım firmasının aracını polis aracına benzeterek kaçmaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan o anlar ilgiyle izlendi.
Dilovası Diliskelesi Mahallesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 20 yaş altındaki kişilerin sokağa çıkma yasağını ihlal eden bir grup genç, mahalle aralarında gezinmeye başladı. O sırada sokağa giren doğalgaz dağıtım firmasına ait aracı, üzerinde bulunan mavi çizgiler ve siren sisteminden dolayı polis aracına benzeten gençler, ceza yememek için kaçmaya başladı. Sokakta bulunan diğer kişiler tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntü ilgiyle izlendi. KOCAELİ Doğalgaz dağıtım firmasının aracını polis sanan gençler kaçtı

Kaynak: DHA

Etiketler: Dilovası, Polis, Güncel
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