Kocaeli Dört Nesil Öğretmen Bir Araya Geldi

Dört nesil öğretmen bir araya geldi Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde, 61 yaşındaki Nevzat Gülmen, öğretmen olan öğrencisi 42 yaşındaki Kenan Yazıcı ve onun da öğretmen olan öğrencisi 25 yaşındaki Duygu Arslan
ile birlikte 70 yaşındaki öğretmeni Münir Eryarsoy'u ziyaret ederek, Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Gebze'de emekli öğretmen Nevzat Gülmen öğretmen olan öğrencisi Kenan Yazıcı ve onun da öğretmen olan öğrencisi Duygu Arslan ile öğretmeni Münir Eryarsoy'u evinde ziyaret ederek, dört nesil öğretmeni bir araya getirdi. Nevzat Gülmen öğretmeninin elini öpüp, hediye vererek Öğretmenler Günü'nü kutladı. Ziyaretin kendisini çok duygulandırdığını söyleyen Münir Eryarsoy, yetiştirdiği öğrencisinin öğrencilerinin de öğretmenlik mesleğini seçmesinin kendisini mutlu ettiğini belirtti. Duygulanan Münir Eryarsoy, Öğretmen olmayı kendi isteğimle seçtim ve öğretmen okulunda kurada Bitlis
'i çektiğimde bu kadar seveceğimi bilmiyordum. 'Başka bir okula verelim seni' dediler ama ben hayır istemiyorum dedim. Bitlis'i bilmiyordum, hepsi beni sevdiler sadece öğrenciler değil, halkta beni sevdi, bende onları çok sevdim. Oradan istemeyerek de olsa ayrıldım, tayinim Mardin
'e çıktı. Öğrencilerime bu meslekte yönlendirmelerde de bulunuyorum, bu mesleği tavsiye ediyorum, mesleğimi ve öğrencilerimi seviyorum. Öğretmenliği herkese tavsiye ederim. Çünkü öğretmenlik, nasıl bir anne baba çocuğu olmadığı zaman rahatsız oluyorsa, bende öğrencilerim olmadığı zaman rahatsız oluyorum. dedi.
Kocaeli
24 Kasım 2018 Cumartesi 18:40