Kocaeli Dumlupınar Şehitleri Anıldı

Kocaeli
'nin Gölcük
ilçesinde, Donanma Komutanlığı'nda düzenlenen törenle 4 Nisan
1953 tarihinde Çanakkale Boğazı
'nda yük gemisi ile çarpışarak batan TCG Dumlupınar
denizaltısında şehit olan 81 denizci anıldı. Şehit denizciler için denize çelenk bırakıldı.
4 Nisan 1953 tarihinde Çanakkale Boğazı Nara Burnu
açıklarında İsveç
bandıralı 'Naboland' isimli yük gemisi ile çarpışarak batan TCG Dumlupınar denizaltısındaki 81 denizci şehit oldu. Bugün Donanma Komutanlığı'nda, Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 denizci için tören düzenlendi. Deniz Şehitleri Anıtının önünde düzenlenen törene Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, amiraller, şehit yakınları, gaziler ile emekli subay ve astsubaylar katıldı. Deniz Şehitleri Anıtına Donanma Komutanlığı, Denizaltıcılar Birliği Derneği, Denizaltını Sevenler Sosyal ve Yardımlaşma Derneği ile Türkiye
Muharip Gaziler Derneği çelenk bıraktı. Denizaltı Filosu Komutanlığı önünden kabirleri deniz olan şehitler için denize 'Unutmadık unutmayacağız' yazılı çelenk bırakıldı. Daha sonra TCG 18 Mart denizaltısı ziyaret edildi.
4 Nisan, Kocaeli, Dumlupınar, Güncel
Kaynak: DHA