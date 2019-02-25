Kocaeli Düzce'deki Kazada Hayatını Kaybeden Anne-Baba Toprağa Verildi

Kaynak: DHA

Tem Otoyolu Düzce geçişinde dün meydana gelen kazada hayatlarını kaybeden 4 aylık hamile olduğu öğrenilen Didem Bozkurt ile eşi Orhan Bozkurt toprağa verildi. Kazadan yaralı kurtulan 1.5 yaşındaki Miraç bebek ise anneannesinin yanına verildi.Kaza TEM Otoyolu Düzce Gümüşova Rampaları mevkiinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Orhan Bozkurt yönetimindeki 41 BB 948 plakalı otomobil bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu. Yaklaşık 20 metre boyunca taklalar atarak sürüklenen aracın içerisindeki Orhan Bozkurt ve eşi Didem Bozkurt olay yerinde hayatını kaybederken, çiftin 1.5 yaşındaki bebekleri Miraç Bozkurt ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.KAZADA BEBEĞİN AYAĞI KIRILDIAyağının kırıldığı tespit edilen Miraç bebek, tedavisinin tamamlanmasının ardından anneannesi Hatice Özer'e teslim edildi. Kazada yaşamını yitiren Didem ve Orhan Bozkurt'un cenazeleri ise aile tarafından teslim alınarak İzmit'e getirildi. İzmit Hayırsevenler Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında Didem Bozkurt'un babası Osman Özer güçlükle ayakta durabildi. Çiftin cenazeleri kılınan cenaze namazının ardından Kartepe Rahmiye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ailenin Bolu'da yaşayan bir akrabalarının yanına tatile giderken kaza geçirdikleri belirlenirken, hayatını kaybeden Didem Bozkurt'un 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.