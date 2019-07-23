KOCAELİ EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTUĞU ARAÇ KAZAYA NEDEN OLDU

KOCAELİ'nin Gölcük
ilçesinde, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu panelvan araç hareket ederek yine bir panelvan araçla çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. Kaza sabah saatlerinde D-130 Karayolu Değirmendere Yalı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Cengiz Çağman idaresindeki 41 BM 838 plakalı sigara firmasına ait panelvan aracı bir marketin önünde park ederek, sigara siparişlerini alırken, el frenini çekmeyi unuttuğu araç bir anda hareket etti. Servis aracı yola inerek Uğur Coşkun idaresindeki 67 AJ 813 plakalı panelvan araçla çarpıştı. Kazayı görenler 112 Acile haber
verdi. Olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. 112 Acil ekibi yaralanan Uğur Coşkun'a ilk müdahalede bulunurken, itfaiye ekibi ise hasar gören araçta sıkışan Ali Coşkun'u kurtarmak için çalışma başlattı Acı içerisinde kıvranan Ali Coşkun itfaiyenin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Ali Coşkun ve Uğur Coşkun Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, Cengiz Çağman'ı ifadesini almak üzere karakola götürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.