Haberler » Güncel » Kocaeli el kaide operasyonunda 8 kişi adliyede - Haber

Kocaeli el kaide operasyonunda 8 kişi adliyede

El Kaide operasyonunda 8 kişi adliyedeKOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, terör örgütü El Kaide'nin HAD grubuna yönelik operasyonda örgüte elaman kazandırdıkları belirlenerek gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

06.03.2020 11:59 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:01
El Kaide operasyonunda 8 kişi adliyede
KOCAELİ'nin ilçesinde, terör örgütü El Kaide'nin HAD grubuna yönelik operasyonda örgüte elaman kazandırdıkları belirlenerek gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü El Kaide'nin HAD grubunun Karamürsel'de faaliyet gösterdiğini belirledi. Örgüte elaman kazandırdıkları tespit edilen 8 kişi polisin operasyonu ile yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 kişi bugün sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
Kocaeli el kaide operasyonunda 8 kişi adliyede

Karamürsel, Güncel

Kaynak: DHA


6.03.2020 12:39:12