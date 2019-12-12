Haberler » Güncel » Kocaeli Emniyet Müdürü Tipioğlu, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Kocaeli Emniyet Müdürü Tipioğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

12.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:56Kocaeli Emniyet Müdürü Tipioğlu, AA'nın
Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Tipioğlu, "haber" kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün " şehitleri anısına", "yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul'un incisi" ve "spor" kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını oyladı.
Oylamadan sonra değerlendirmede bulunan Veysal Tipioğlu, Anadolu Ajansının, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından çok önemli bir görev ifa ettiğini belirterek, "Birbirinden güzel ve değerli fotoğrafları çeken muhabir arkadaşları tebrik ediyorum. Gönül isterdi ki birden fazlasına oy verelim ama her kategoride birine oy vermek durumunda kaldık." diye konuştu.
Tipioğlu, "spor" kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy verdiğine işaret ederek, "Milli takımımızın, Fırat'ın doğusunda yapılan operasyona katılan kahraman askerlerimize destek vermek maksadıyla verdiği selamlama çok anlamlı. Bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
AA yönetimi ve çalışanlarına başarılar dileyen Veysal Tipioğlu, fotoğrafları çeken muhabirleri de kutladı.

Mustafa Yalçın, Sarıkamış, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:30 Barış Pınarı Harekatıyla çocukların yüzü güldü - Haber
14:30 Özalp Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı - Haber
14:30 Kocaeli'de motosiklet hırsızlığına tutuklama - Haber
14:30 Kruvaziyer "Marella Dream" ve "Amera" Antalya'da - Haber
14:25 Başkan Seçer, Kodlama Saati etkinliğinde çocuklarla buluştu - Haber
14:23 Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
10:58 Metin Feyzioğlu, Emine Bulut'un ailesinin avukatlığını üstlendi - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
08:36 Sinop, Türkiye'de trafik lambası olmayan tek il olma özelliğini kaybetti - Haber
12.12.2019 14:31:26