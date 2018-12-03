Kocaeli Engelli Çocuklar, Jandarma ile Karda Eğlendi

Engelli çocuklar, jandarma ile karda eğlendi
KOCAELİ İl Jandarma
Komutanlığı'nın organizasyonu ile engelli çocuklar ve aileleri kayak merkezi Kartepe
'de doyasıya eğlendi. Çocuklar jandarma ile kartopu oynayıp, kardan adam yaparken, kızaklarla kaymanın keyfini çıkardı. Kocaeli
İl Jandarma Komutanlığı, Dünya Engelliler Günü
nedeniyle engelli çocuklar ve ailelerini kayak merkezi Kartepe'de ağırladı. Özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören engelli çocuklar ve ailelerinden oluşan yaklaşık 60 kişi, kayak merkezinde jandarmalarla birlikte kartopu oynayarak, kardan adam yaptı. Anneleriyle birlikte kızaklarla kayan çocuklar eğlenceli anlar yaşadı. Engelli çocuklar jandarmaya ait kar motoru ile de gezdirildi. Çocuklar, Kartepe'de gün boyu eğlenmenin keyfini çıkardı.
Kocaeli,Kartepe,Jandarma
03 Aralık 2018 Pazartesi 22:03