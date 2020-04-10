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KOCAELİ Eşini, kendisini aldattığından şüphelendiği için öldürmüş

Eşini, kendisini aldattığından şüphelendiği için öldürmüşKOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, tartıştığı eşi Kiraz Y.'nin (36) boynuna balta ile vurarak öldüren Mustafa Y. (43) adliyeye sevk edildi.

10.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:31
Eşini, kendisini aldattığından şüphelendiği için öldürmüş
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, tartıştığı eşi Kiraz Y.'nin (36) boynuna balta ile vurarak öldüren Mustafa Y. (43) adliyeye sevk edildi. Mustafa Y. eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği için öldürdüğünü iddia etti.
Olay dün öğle saatlerinde, Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Oruçreis Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katında meydana geldi. Bir tersanede çalışan Mustafa Y. ile eşi Kiraz Y. arasında tartışma çıktı. En büyüğü 13 yaşında olan çocuklarının başka bir odada bulunduğu sırada Mustafa Y. yatakların arasına sakladığı baltayı alarak eşi Kiraz Y.'ye saldırdı. Mustafa Y. balta ile eşinin boynuna vurdu. Kiraz Y. aldığı darbe ile yaşamını kaybetti. Mustafa Y. eşinin cesedini kanepenin altındaki sandık bölümüne koydu. Daha sonra kanları temizleyen Mustafa Y. gece saatlerinde polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü itiraf etti.
Eve gelen polis, incelemelerde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gözaltına alınan Mustafa Y., Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Mustafa Y.'nin eşini telefonda bir kişiyle görüşürken duyduğunu, eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini ve bu nedenle aralarında çıkan tartışma sırasında öldürdüğünü söyledi. Mustafa Y. emniyetteki işlemlerin ardından 'kasten öldürme' suçundan Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. KOCAELİ Eşini, kendisini aldattığından şüphelendiği için öldürmüş

Kaynak: DHA

Etiketler: Kocaeli, Kiraz, Güncel
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