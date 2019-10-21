Haberler » Güncel » Kocaeli eşiyle kavga edince kendisini ateşe verdi

Kocaeli eşiyle kavga edince kendisini ateşe verdi

Eşiyle kavga edince kendisini ateşe verdiKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, eşiyle tartışan Volkan Y., üzerine benzin dökerek, kendisini ateşe verdi.

21.10.2019 16:40
Eşiyle kavga edince kendisini ateşe verdi
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, eşiyle tartışan Volkan Y., üzerine benzin dökerek, kendisini ateşe verdi. Esnaf, su döküp, Volkan Y.'yi alevlerden kurtardı.
Olay, akşam saatlerinde, Gölcük Merkez Mahallesi'ndeki iş merkezinde meydana geldi. Eşiyle tartışan Volkan Y., üzerine benzin dökerek, çakmağı ateşleyip, kendisini ateşe verdi. Volkan Y., alevler içinde kalırken, çevredeki balıkçılar da kovalarla üzerine su döktü. Kıyafetleri yanan ve vücudunun bir kısmında yanıklar oluşan Volkan Y. için sağlık ekibi çağrıldı. İş merkezine gelen sağlık görevlileri, Volkan Y.'yi ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Volkan Y., tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kocaeli eşiyle kavga edince kendisini ateşe verdi

Gölcük, kavga, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:24 Bakan Albayrak: Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor.
18:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
18:24 Almanya'da başörtülü kadına saldırı
18:24 Muğla'da 3 kilogramlık mantar bulundu
18:23 BAKAN ALBAYRAK:  HAKAN ATİLLA, BORSA İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ OLARAK GÖREVE BAŞLIYOR.
18:23 Gaziantep-şehit uzman çavuş muhammet önek son yolculuğuna uğurlandı-2
18:21 Bakırköy adliyesi'nde 'cumhuriyet sergisi açıldı
21.10.2019 18:27:11