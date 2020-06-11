KOCAELİ Evde yangın çıktı, itfaiye ekipleri ve komşular seferber oldu

Evde yangın çıktı, itfaiye ekipleri ve komşular seferber olduKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, bir binanın ikinci katında evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın, mahalle sakinleri ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

11.06.2020 17:14 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:20
Evde yangın çıktı, itfaiye ekipleri ve komşular seferber oldu
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, bir binanın ikinci katında evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın, mahalle sakinleri ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında evin yatak odası hasar gördü.
Saat 15.00 sıralarında Kavaklı Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde 3 katlı bir binanın ikinci katında Serkan Mazlum'a ait dairede kimsenin olmadığı sırada yangın çıktı. Daireden yükselen dumanları fark eden komşuları, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin önünde bulunan direklerdeki elektrik tellerinden dolayı merdivenli araçla balkona ulaşamadı. Bunun üzerine komşular ve itfaiye erleri, yangının çıktığı eve hortumlar ve yangın tüpleriyle müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, yatak odasında hasar oluştu. Yangınla ilgili çalışma başlatıldı. KOCAELİ Evde yangın çıktı, itfaiye ekipleri ve komşular seferber oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Gölcük, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Haber
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti Haber
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Haber
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Buldukları açığı Instagram’a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Haber
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
AK Parti’deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu Haber
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Haber
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı Haber
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Haberler››Güncel››KOCAELİ Evde yangın çıktı, itfaiye ekipleri ve komşular seferber oldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:35: Risksiz ülkelere uçuşlar açılıyor - Haber 17:35: Siirt'te asma yaprağı köylülerin geçim kaynağı oldu - Haber 17:35: Çubuk'ta asfalt çalışmalarına başlandı - Haber 17:35: Eritre'de 25 gün sonra yeni Kovid-19 vakası tespit edildi - Haber 17:33: Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki darbe girişimi davası Açıklaması - Haber 17:24: Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? - Haberler 16:49: Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı - Haber 16:47: Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu - Haberler 16:35: ABD Büyükelçiliği'nden 8 yıl 9 ay ceza alan Metin Topuz'la ilgili ilk yorum: Derin hayal kırıklığı içindeyiz - Haber