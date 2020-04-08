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KOCAELİ Evden çıkamayınca zabıtayı çağırıp bağış yaptı

Evden çıkamayınca zabıtayı çağırıp bağış yaptıKOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 65 yaşında olduğu için evinden çıkamayan Ramazan Çiftçi, yardım istediği zabıta ekibine bin TL vererek, 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı.

08.04.2020 19:37 | Son Güncelleme: 08.04.2020 19:39
Evden çıkamayınca zabıtayı çağırıp bağış yaptı
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 65 yaşında olduğu için evinden çıkamayan Ramazan Çiftçi, yardım istediği zabıta ekibine bin TL vererek, 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı. Darıca Kazım Karabekir Mahallesi'nde oturan işçi emeklisi Ramazan Çiftçi, 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışta bulunmak istedi. Salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 65 yaşında olduğu için sokağa çıkamayan Ramazan Çiftçi, Darıca Belediyesi'ni arayarak kendisine bu konuda yardımcı olunmasını istedi. Zabıta memurları, Ramazan Çiftçi'nin evine giderek tutanakla aldığı bin TL'yi bankaya yatırdı. Zabıta memurları, işlemlerin ardından aldıkları dekontla birlikte Ramazan Çiftçi'nin evine geri döndü. Bağış dekontunu teslim eden zabıta memurlarına teşekkür eden Ramazan Çiftçi, "Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza, askerimize, polisimize herkese teşekkür ediyorum. Memleketimizin bekçiliğini yapıyorlar. Allah razı olsun, bir tek emekli maaşım var, bu parayı da oradan verdim." dedi. KOCAELİ Evden çıkamayınca zabıtayı çağırıp bağış yaptı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Çiftçi, Darıca, Zabıta, Güncel
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