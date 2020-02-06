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Kocaeli evinde ölü bulunan kadının cinayete kurban gittiği belirlendi

Evinde ölü bulunan kadının cinayete kurban gittiği belirlendiKOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde yalnız yaşadığı evde ölü bulunan Hatice Çetinbaş'ın (64), ön otopsi raporunda ölmeden önce darp edildiği belirlendi.

06.02.2020 11:39 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:41
Evinde ölü bulunan kadının cinayete kurban gittiği belirlendi
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde yalnız yaşadığı evde ölü bulunan Hatice Çetinbaş'ın (64), ön otopsi raporunda ölmeden önce darp edildiği belirlendi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.
Olay, 24 Ocak günü İstasyon Mahallesi Sadık Efe Sokak'taki binada meydana geldi. Hatice Çetinbaş'tan alamayan oğlu, evine geldi. İçeri giren oğlu, Hatice Çetinbaş'ı salonda hareketsiz bir şekilde yüzüstü yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Hatice Çetinbaş'ın öldüğünü belirledi. Yaşanan olayda cinayet şüphesi üzerinde duran Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Hatice Çetinbaş'ın yapılan ön otopsi raporunda ölmeden önce darp edildiği belirlendi.
Polis, evde bulunan parmak izleri ve evin çevresinde bulunan güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Yapılan incelemelerde, Hatice Çetinbaş'ın yalnız yaşadığı eve, hayatını kaybetmeden önceki gece R.K. ve Z.K.?nın geldiği belirlendi. Polis, R.K. ve Z.K.?yı dün öğle saatlerinde Kartepe'de bulunan evlerine baskın düzenleyerek gözaltına aldı. İki şüpheli burada tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Kocaeli evinde ölü bulunan kadının cinayete kurban gittiği belirlendi

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Kaynak: DHA


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