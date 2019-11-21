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Kocaeli evinin bahçesinde roma döneminden kalma taş buldu

Evinin bahçesinde Roma döneminden kalma taş bulduİzmit'te, evinin bahçesindeki merdiveni kıran A.Ş. (52), molozları toplarken, üzerinde işlemeler olan taş bulunca tarihi olabileceğini düşünerek, polise haber verdi.

21.11.2019 18:42 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:45
Evinin bahçesinde döneminden kalma taş buldu
'te, evinin bahçesindeki merdiveni kıran A.Ş. (52), molozları toplarken, üzerinde işlemeler olan taş bulunca tarihi olabileceğini düşünerek, polise verdi. Bölgeye polislerle gelen Müze Müdürlüğü ekipleri, Roma döneminden kaldığı sanılan taşı incelemek üzere aldı.
İzmit'in Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan A.Ş., ağaç kökleri nedeniyle üzerinde çatlaklar olan bahçesindeki merdiveni yeniden yapmak için kırdı. A.Ş., bahçeden molozları topladığı sırada, merdivenin altından, üzerinde işlemeler olan taş çıktığını fark etti. Bunun üzerine A.Ş., taşın tarihi olabileceği düşüncesiyle polise haber verdi. Bölgeye gelen Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'ne bağlı tarihi eser uzmanı ekip, bahçede inceleme yaptıktan sonra Müze Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Müze Müdürlüğü'nün uzman ekibi de bölgeye gelerek, taşın ortaya çıktığı alanda incelemelerde bulundu. Ekiplerin incelemesinde, bölgede başka tarihi eser olmadığı belirlendi. Merdivenin altında bulunan ve Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen, üzeri işlemeli taş parçası, Müze Müdürlüğü ekibince incelenmek üzere götürüldü.
Kocaeli evinin bahçesinde roma döneminden kalma taş buldu

Kocaeli, İzmit, Roma, Güncel

Kaynak: DHA


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