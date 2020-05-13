KOCAELİ Fabrikada boya tankı patladı 3 yaralı

Fabrikada boya tankı patladı: 3 yaralıKOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, mobilya mekanizmaları ve amortisör sistemleri üreten bir fabrikada boya tankının patlaması sonucu 3 işçi yaralandı.

13.05.2020 09:45 | Son Güncelleme: 13.05.2020 09:49
Fabrikada boya tankı patladı: 3 yaralı
KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, mobilya mekanizmaları ve amortisör sistemleri üreten bir fabrikada boya tankının patlaması sonucu 3 işçi yaralandı.
Olay sabah saatlerinde, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi içerisinde mobilya mekanizmaları ve amortisör sistemleri fabrikasında meydana geldi. Boya tankının patlaması sonucu 3 işçi yaralandı. Fabrikada yetkililerinin haber vermesi üzerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. 112 Acil ekipleri yaralanan 3 işçiye müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Olay sırasında fabrikada çalışan işçiler fabrika sahasına çıkarak itfaiyenin çalışmalarını izlerken, gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. KOCAELİ Fabrikada boya tankı patladı 3 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Dilovası, Sabah, İşçi, Güncel, Haber

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