KOCAELİ Fabrikadan 130 bin TL'lik lastik çalan hırsızlar yakalandı
Fabrikadan 130 bin TL'lik lastik çalan hırsızlar yakalandıKOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki bir lastik fabrikasından 130 bin lira değerinde araç lastiği çalan 3 kişi, polisin operasyonu ile yakalandı.
10.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:19
Fabrikadan 130 bin TL'lik lastik çalan hırsızlar yakalandı
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki bir lastik fabrikasından 130 bin lira değerinde araç lastiği çalan 3 kişi, polisin operasyonu ile yakalandı.
Kartepe ilçesindeki bir lastik fabrikasından yeni üretilen 130 bin lira değerindeki araç lastiklerinin çalındığı ihbarını alan polis ekipleri araştırma başlattı. Lastikleri çalan kişilerin kimliklerini belirleyen polis ekipleri, dün İzmit ve Körfez ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda M.B., Ş.H. ve F.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan lastikler ise Körfez'deki bir depoda bulunarak fabrikaya teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki bir lastik fabrikasından 130 bin lira değerinde araç lastiği çalan 3 kişi, polisin operasyonu ile yakalandı.
Kartepe ilçesindeki bir lastik fabrikasından yeni üretilen 130 bin lira değerindeki araç lastiklerinin çalındığı ihbarını alan polis ekipleri araştırma başlattı. Lastikleri çalan kişilerin kimliklerini belirleyen polis ekipleri, dün İzmit ve Körfez ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda M.B., Ş.H. ve F.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan lastikler ise Körfez'deki bir depoda bulunarak fabrikaya teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :KOCAELİ Fabrikadan 130 bin TL'lik lastik çalan hırsızlar yakalandı
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