28.06.2019 12:50
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KOCAELİ FETÖPDY ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE ÇIKARILDI

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda FETÖPDY Silahlı Terör Örgütü üyesi oldukları şüphesiyle gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda FETÖPDY Silahlı Terör Örgütü üyesi oldukları şüphesiyle gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. FETÖPDY Silahlı Terör Örgütü'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 Haziran tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Kocaeli merkezli olarak İstanbul , Ankara , İzmir , Kırklareli , Konya , Balıkesir , Hatay , Sakarya ve Elazığ olmak üzere 10 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 15 şüpheli Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü 'ne getirildi. İfadeleri tamamlanan 15 şüpheliden 9'u bugün sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi 'ne sevk edildi.KOCAELİ FETÖPDY ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE ÇIKARILDI
Kaynak: DHA
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü , Kocaeli , Güncel

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