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KOCAELİ Filosundaki tüm araçları kamu kurumlarına ücretsiz tahsis edecek

Filosundaki tüm araçları kamu kurumlarına ücretsiz tahsis edecekKOCAELİ'nin Darıca ilçesinde otomobil kiralama firması sahibi İdris Zengin, koronavirüs salgını nedeniyle filosundaki 25 aracın tamamını talep olması halinde kamu kurumlarına ücretsiz tahsis edeceğini söyledi.

24.03.2020 09:17 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:19
Filosundaki tüm araçları kamu kurumlarına ücretsiz tahsis edecek
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde otomobil kiralama firması sahibi İdris Zengin, koronavirüs salgını nedeniyle filosundaki 25 aracın tamamını talep olması halinde kamu kurumlarına ücretsiz tahsis edeceğini söyledi.
Darıca ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi'nde otomobil kiralama firması bulunan İdris Zengin, filosundaki tüm araçları talep olması halinde kamu kurumlarına ücretsiz tahsis edeceğini açıkladı. Filosunda toplam 25 araç bulunduğunu belirten Zengin, her vatandaşın imkanları ölçüsünde elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.
Vatandaşlık görevini yaptığını belirten İdris Zengin, "Darıca'da faaliyet gösteriyoruz. 35 senedir Darıca'dayız. Toplam 25 araçlık bir filomuz var. Bu 25 araçlık filomuzu koronavirüs nedeniyle Darıca Belediyesi, Darıca Kaymakamlığı ve Darıca Hastanemize ücretsiz olarak tahsis edeceğiz. Burada vatandaşlık görevimizi yapıyoruz. Her şeyi devletten beklememek lazım. Bu insani bir görevdir. Herkes gücü yettiği kadar, imkanı yettiği kadar elini taşın altına koymalı. Bu zor günleri inşallah hep birlikte atlatacağız. Burada insanları daha duyarlı olmaya ve dışarı çıkmamaya davet ediyorum." dedi.
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KOCAELİ Filosundaki tüm araçları kamu kurumlarına ücretsiz tahsis edecek

Kaynak: DHA

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KOCAELİ Filosundaki tüm araçları kamu kurumlarına ücretsiz tahsis edecek
Etiketler : Zincirlikuyu, Darıca, Güncel

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