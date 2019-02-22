Kocaeli Freni Boşalan Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 3 Yaralı

Freni boşalan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
BAŞİSKELE(Kocaeli
),(DHA
) - KOCAELİ'nin Başiskele
ilçesinde frenleri boşalan otomobil şarampole yuvarlanırken, 3 kişi hafif yaralandı.
Kaza öğleden sonra, Başiskele Cami Düzü köyü yolu üzerinde meydana geldi. Zeynep A. yönetimindeki 54 FE 924 plakalı otomobil, aracın frenlerinin boşalması sonucu şarampole yuvarlandı. Ağaçlara takılarak asılı kalan otomobilden çıkan sürücü Zeynep A., annesi Sadem A. ve Dilek T., 112 Acili aradı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, hafif yaralanan 3 kişiyi ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı.
Kaza anını olay yerindeki görevlilere anlatan sürücünün annesi Sadem A., "Bir anda kızım, 'Anne
fren tutmuyor' dedi. Ben de 'İnşallah Allah bize yardım eder' dedim. Araba
kayınca yuvarlandık. Hızlı değildik. Ağaçlar tuttu. Hızlı olsa buradan yuvarlanır giderdik." dedi. Jandarma
kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Başiskele, DHA, Kocaeli, Güncel
Kaynak: DHA