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Kocaeli fuhuşa zorlandığını söyleyerek polisten yardım istedi

Fuhuşa zorlandığını söyleyerek polisten yardım istediİzmit'te yabancı uyruklu bir kadın pasaportuna el konularak fuhuşa zorlandığını söyleyip polisten yardım istedi.

11.11.2019 15:52 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:56
Fuhuşa zorlandığını söyleyerek polisten yardım istedi
'te yabancı uyruklu bir kadın pasaportuna el konularak fuhuşa zorlandığını söyleyip polisten yardım istedi. ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
İzmit Körfez Mahallesi'nde 09.11.2019 tarihinde 01.50 sıralarında yabancı uyruklu bir kadın Polis ekiplerini arayarak 2 kişi tarafından pasaportuna el konulduğu ve fuhuş yapmaya zorlandığını söyledi. Yardım isteyen kadının ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri kadını evinden alarak emniyete getirdi. İfadesi alınan kadın C.T.(21) ve C.Y.(35)?nin isimlerini vererek kendisine zorla fuhuş yaptırdıklarını söyledi. Polis ekipleri Dilovası ve İzmit ilçelerinde düzenlediği operasyonda C. T. ve C. Y.?yi yakalayarak gözaltına aldı. 2 şüpheli işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Adliyesine sevk edildi. Mağdur kadının sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.
Kocaeli fuhuşa zorlandığını söyleyerek polisten yardım istedi

Kocaeli, İzmit, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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