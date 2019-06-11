KOCAELİ GEBZE'DE DEPODA YANGIN

Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde, bir depolama şirketine ait depoda yangın çıktı. İtfaiye
ekipleri yangını kontrol altına alırken, boş olan depoda kağıtların tutuştuğu belirtildi.
Öğle saatlerinde, Gebze Sultan Orhan Mahallesi'nde bulunan Sanayi Sitesi'ndeki bir depolama şirketine ait depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodan alevler yükselirken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, boş olan depoda kağıtların tutuştuğu belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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