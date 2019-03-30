Kocaeli Gebze'de Fabrika Yangını

Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde bulunan sünger fabrikasında yangın çıktı. Patlamalar yaşanırken, çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahalede bulundu.
Akşam saatlerinde, Gebze
Beylikbağı Mahallesi D-100 Karayolu
kenarında bulunan bir sünger fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil ekibi yönlendirildi. Yanan fabrikada zaman zaman patlamalar yaşanırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale bulundu. Bölgede ekiplerin çalışmalar devam ediyor.
Dinçer ABBİR-Erol POLAT-Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli
), (DHA
)
(Tür: Yurt)
Kocaeli, Gebze, Güncel
Kaynak: DHA