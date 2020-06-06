KOCAELİ Gebze'de sokak karantinaya alındı

Gebze'de sokak karantinaya alındıKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde koronavirüs vakalarının görüldüğü sokak 7 gün süreyle karantinaya alındı.

06.06.2020 12:18 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:23
Gebze'de sokak karantinaya alındı
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde koronavirüs vakalarının görüldüğü sokak 7 gün süreyle karantinaya alındı.
Gebze Yavuz Selim Mahallesi 414/1 Sokak'ta koronavirüs vakalarının görüldüğü sokakta filyasyon çalışması yapıldı. Koronavirüs vakaları ve temaslı olduğu kişiler tespit edildi. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, sokağın 7 gün boyunca karantinaya alınmasına karar verildi. Dün, sokağın girişleri demir bariyerlerle kapatılarak, 'Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. Maddeleri gereğince Yavuz Selim Mahallesi 414/1 Sokağın 5 Haziran tarihinden itibaren İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 7 gün süre ile sokak karantinasına alınmasına karar verilmiştir' yazısı asıldı. Polis ekipleri sokakta önlem aldı. KOCAELİ Gebze’de sokak karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Yavuz Selim Mahallesi, Koronavirüs, Gebze, Güncel, Haber

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