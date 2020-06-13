KOCAELİ Gebze'de sokak karantinaya alındı

Gebze'de sokak karantinaya alındıKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, koronavirüs vakalarının görüldüğü sokak 7 gün süreyle karantinaya alındı.

13.06.2020 20:07 | Son Güncelleme: 13.06.2020 20:38
Gebze'de sokak karantinaya alındı
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, koronavirüs vakalarının görüldüğü sokak 7 gün süreyle karantinaya alındı. Gebze Gaziler Mahallesi 1788 Sokak koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 7 gün süreyle karantinaya alındı. Polis, sokağın girişlerini bariyerlerle kapatarak, önlem aldı. Sokağın girişindeki bariyerlere, '1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. Maddeleri gereğince Gaziler Mahallesi 1788 Sokağın 13 haziran tarihinden itibaren İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 7 gün süreyle sokak karantinasına alınmasına karar verilmiştirö yazılı afiş asıldı. KOCAELİ Gebze’de sokak karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Gebze, Güncel, Haber

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