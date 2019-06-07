KOCAELİ GEÇİŞİNDE KARAYOLLARINDA AKICI TRAFİK VAR

RAMAZAN Bayramını İstanbul
dışında memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüşleri sürüyor. TEM Otoyolu
ve D-100 Karayolu
'nun Kocaeli
geçişinde akıcı bir trafik var. Ramazan Bayramı
tatilinden dönenler dün gece, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Kocaeli geçişi İstanbul istikametinde yoğunluğa neden oldu. Bu sabah saatlerinden itibaren yoğunluk azalırken, İstanbul istikametinde akıcı bir trafik oluştu. TEM Otoyolu'nda akşam saatlerinden itibaren yoğunluğun artması bekleniyor.
Kaynak: DHA
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