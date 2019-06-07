07.06.2019 11:32
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KOCAELİ GEÇİŞİNDE KARAYOLLARINDA AKICI TRAFİK VAR

RAMAZAN Bayramını İstanbul dışında memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüşleri sürüyor.

RAMAZAN Bayramını İstanbul dışında memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüşleri sürüyor. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Kocaeli geçişinde akıcı bir trafik var. Ramazan Bayramı tatilinden dönenler dün gece, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Kocaeli geçişi İstanbul istikametinde yoğunluğa neden oldu. Bu sabah saatlerinden itibaren yoğunluk azalırken, İstanbul istikametinde akıcı bir trafik oluştu. TEM Otoyolu'nda akşam saatlerinden itibaren yoğunluğun artması bekleniyor. KOCAELİ GEÇİŞİNDE KARAYOLLARINDA AKICI TRAFİK VAR
Kaynak: DHA
D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, Kocaeli, İstanbul, Güncel