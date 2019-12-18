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Kocaeli gemiye çıkmaya çalışırken denize düşerek öldü

Gemiye çıkmaya çalışırken denize düşerek öldüİzmit Körfezi'nde limana demirli bulunan yakıt barcına çıkmaya çalışan Ferhat Erdoğan, dengesini kaybederek denize düştü.

18.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:29
Gemiye çıkmaya çalışırken denize düşerek öldü
Körfezi'nde limana demirli bulunan yakıt barcına çıkmaya çalışan Ferhat Erdoğan, dengesini kaybederek denize düştü. Gemi ile iskele arasında sıkışan Ferhat Erdoğan boğularak yaşamını yitirirken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 15 Aralık tarihinde, İzmit Körfezi'nde bulunan bir limanda meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, limana demirli bulunan yakıt barcına çıkmaya çalışan Ferhat Erdoğan, dengesini kaybederek denize düştü. İskele ile gemi arasında sıkışan Ferhat Erdoğan boğularak yaşamını yitirdi. Ferhat Erdoğan'ın cenazesi denizden çıkartılıp, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ferhat Erdoğan'ın ölümü büyük üzüntü yaratırken, cenazesi Kastamonu'nun Cide ilçesinde toprağa verildi.
Kocaeli gemiye çıkmaya çalışırken denize düşerek öldü

Ferhat Erdoğan, İzmit, Güncel

Kaynak: DHA


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