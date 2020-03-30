Kocaeli girişlerinde koronavirüs denetimi

KOCAELİ'nin tüm girişlerinde polis kontrol noktaları oluşturulup, gelen sürücüler durdurulurken, araçlardakilerin ateşi ölçülüyor.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında, Kocaeli 'ne girişlerde kontrol noktaları oluşturuldu. Şehre girişlerde sürücüler durdurulurken, araçlardakilerin ateşi ölçülüyor. Polis , zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması gerektiğini de belirtiyor. Kartepe Uzunçiftlik mevkisi, Gebze D-100 Bayramoğlu sapağı, Karamürsel Misli Çeşme mevkisi, Sapanca Maşukiye girişi, Körfez turnikeleri, İzmit Kandıra turnikeleri ve Gebze turnikelerinde uygulama noktaları oluşturuldu. Toplam 7 noktada 24 saat esasına göre görev yapan ekipler, herhangi bir şüphe durumunda aracı izole ederek, kontrol noktasına ambulans çağırıyor. Koronavisten şüphelenilen kişi ya da kişiler, ambulans ile gerekli kontrollerinin yapılması için hastaneye kaldırılacak.

Ayrıca Kocaeli Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karara göre, TEM yolu Uzunçiftlik ve Kuruçeşme turnikelerden il merkezine girişler yasaklandı. Bu noktalara alternatif olarak sürücülerin, Kandıra turnikeleri ve Körfez turnikelerini kullanması gerekiyor.

Kaynak: DHA