KOCAELİ Gölcük'te, Suriyeliler ile mahalle sakinleri birbirine girdi

Gölcük
'te, Suriyeliler ile mahalle sakinleri birbirine girdi Kocaeli
'nin Gölcük ilçesinde dün gece geç saatlerde Suriye vatandaşları ile bölgede yaşayan gençler arasında kavga
çıktı. Gözaltına alınan 8 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, bekar olan 31 Suriyeli genç İl Göç İdaresi'ne götürüldü.
1 Haziran gecesi Gölcük Yeni Mahalle
'de, Suriyeli vatandaşlar ile mahalle sakinleri arasında yan bakma sebebiyle tartışma çıktı. Olay yerine giden polis tarafından tartışma sonlandırılırken, iki taraf da birbirinden şikayetçi olmadı. Mahallede başlayan gerginlik, dün gece Suriye vatandaşları ile mahalle sakinlerinin birbirine girmesine sebep oldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Gölcük Kaymakamı Mustafa Irmak, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer
ve Gölcük İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir
olay yerine gelerek vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı. Olayların ardından kamu düzenini tehdit etme ihtimaline karşı bölgede kavgaya destek verdikleri düşünülen bekar olan 31 Suriyeli gencin evleri boşaltılarak Kocaeli İl Göç İdaresi'ne götürüldü. Olayla ilgili olarak 8 kişi ise gözaltına alınarak karakola götürülürken, emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer
, Arife akşamı 3 Suriye vatandaşı ve 3 genç arasında yaşanan kavga, 1 Haziran günü Suriye vatandaşı olan kişilerle yaşanan, ancak tarafların şikayetçi olmamaları nedeniyle adli takibata konu olmayan yan bakmadan kaynaklı sözlü tartışma sonucu başlayan başka bir kavgadan kaynaklanmıştır. Tarafların, Suriyelilerin evlerine yakın ve kahvelerin de bulunduğu kalabalık bir alanda tekrar karşılaşmaları sonrası çıkan kavga, evlerde kalan Suriyelilerin ve mahalle sakinlerinin de kavgaya müdahil olmaları nedeniyle büyümüş. Suriyeli vatandaşlarının evleri etrafında toplanan kalabalığın dağıtılabilmesi ve istenmeyen muhtemel başka hadiselerin önüne geçilebilmesi için, olayın kamu düzenini tehdit etme ihtimaline binaen, Gölcük Kaymakamı ve İlçe Emniyet Müdürü ile kavganın yaşandığı mahalde bulunan kavgaya destek verdikleri düşünülen Suriye vatandaşlarının ikamet ettikleri evlerin boşaltılmasının uygun olacağını değerlendirildi. Konuyla ilgili olarak Kocaeli İl Göç İdaresi Başkanı ile irtibat kuruldu ve evlerde yaşayan 31 bekar Suriye vatandaşının idari işlem yapılmak ve Kocaeli İl Göç İdaresi'ne sevk edilmek üzere polis merkezine getirildiler. Kavgaya karışan 5 Suriye vatandaşı ile 3 kişi hakkında ayrıca adli işlem başlatılmıştır. İfadeleri alınan vatandaşlarımız sabah 6'ya doğru serbest bırakılarak polis merkezinden ayrılmışlardır. Olayın ilk anından itibaren kolluk kuvvetlerimiz gerekli tedbirleri tam anlamıyla almıştır. Bu noktada vatandaşlarımızın da sükünet, itidal içinde davranmaları büyük önem arz etmektedir. Adli bir olaydan kaynaklı yaşanan hadiseye bahsi geçen konu bu şekliyle yaşanmıştır. dedi.
Kaynak: DHA
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