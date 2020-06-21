KOCAELİ Gölcük ve Başiskele ilçelerinde yağmur su baskınlarına neden oldu

Gölcük ve Başiskele ilçelerinde yağmur su baskınlarına neden olduKOCAELİ'nin Gölcük ve Başiskele ilçesinde yoğun yağmur yağışı nedeniyle evlerin zemin katları ile işyerleri ile alt geçitleri su bastı.

21.06.2020 20:27 | Son Güncelleme: 21.06.2020 21:40
Gölcük ve Başiskele ilçelerinde yağmur su baskınlarına neden oldu
KOCAELİ'nin Gölcük ve Başiskele ilçesinde yoğun yağmur yağışı nedeniyle evlerin zemin katları ile işyerleri ile alt geçitleri su bastı. Yağmur sularının yola taşıdığı taş ve toprak nedeniyle bazı köylere ulaşım kapandı. Gölcük'ün yüksek kesimlerinde ve Başiskele ilçesinde yağmur yağışı etkili oldu. Gölcük'ün yüksek kesimlerinde etkili olan yağmur yağışı nedeniyle Eriklitepe Mesire Alanı'na giden yol, yağmur sularının getirdiği taş ve toprakla kaplandı. Bazı köylere ulaşımın kapanması üzerine, iş makineleri yola gelen taş ve toprağı kaldırmak için çalışma yaptı. Başiskele ilçesinde ise bazı ev ve işyerlerinin zemin katları ile alt geçitleri su bastı. Belediye ekipleri su basan bölgelerde çalışma başlattı. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Dinçer AKBİR/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) -
KOCAELİ Gölcük ve Başiskele ilçelerinde yağmur su baskınlarına neden oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Başiskele, Kocaeli, Gölcük, Güncel, Haber

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