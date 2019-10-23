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Kocaeli hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı 6 yaralı

KOCAELİ Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı 6 yaralıHafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı 6 yaralıKocaeli'nin Başiskele ilçesinde, aydınlatma sisteminin bakım onarımını yapan elektrik dağıtım şirketine ait kamyonete bir ekmek fırınına ait hafif ticari aracın çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

23.10.2019 16:17
KOCAELİ Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı 6 yaralı
Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı 6 yaralı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, aydınlatma sisteminin bakım onarımını yapan elektrik dağıtım şirketine ait kamyonete bir ekmek fırınına ait hafif ticari aracın çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaza öğle saatlerinde, D-130 Karayolu Başiskele Yeniköy mevkiinde meydana geldi. Gölcük istikametine gitmekte olan Huzeyfe Karaosmanoğlu idaresindeki 41 ACD 372 plakalı bir ekmek fırınına ait hafif ticari araç, aydınlatma sistemini bakım onarımını yaparak yoldan dubaları toplayan elektrik dağıtım şirketine ait 41 EG 853 plakalı kamyonete çarptı. Kamyonet ise çarpmanın etkisiyle önünde bulunan yine elektrik dağıtım şirketine ait 54 B 0546 plakalı kamyonete çarptı. Kazada hafif ticari aracın çarptığı kamyonette bulunan Necip Erkul, Zeki Ballı, Kadir Er, Yaşar Karacan ve Serdar Armağan ile hafif ticari aracın sürücüsü Huzeyfe Karaosmanoğlu yaralandı. Yol ulaşıma kapanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralanan kişilere ilk müdahalede bulundu. Hafif ticari araç ile kamyonet birbirine girerken, araçlar birbirinden ayrılarak çekicilere yüklendi. Yaralanan 6 kişi Gölcük ve İzmit'te bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kocaeli hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı 6 yaralı

Başiskele, Kocaeli, Araç, Güncel

Kaynak: DHA

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