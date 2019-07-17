KOCAELİ HALK OTOBÜSÜNDE DÜŞÜRÜLEN PARALARI YERDEN TOPLAYIP ŞOFÖRE VERDİ

KOCAELİ'nin Darıca
ilçesinde, bir kadın yolcu, yaşlı kadının halk otobüsünde düşürdüğü 2 bin TL parayı yerden alıp şoföre verdi. Şoför parayı bağlı bulunduğu kooperatife vererek kadına ulaştırılmasını sağladı.
Dün öğle saatlerinde, Darıca'da halk otobüsüne binen yaşlı bir kadın bankadan çektiği 2 bin TL parayı araçta düşürdü. Otobüste bulunan bir kadın yere düşen paraları fark etti. Kadın yolcu yerden paraları toplayarak şoföre verdi. Halk otobüsü şoförü Kadir Alaybaşı, kendisine teslim edilen parayı bağlı olduğu Darıca Minibüsçüler ve Özel Halk Otobüsçüleri Kooperatifi'ne verdi. Kooperatif başkanı İsa Elkatmış parayı isminin açıklanmasını istemeyen yaşlı kadına teslim etti. Otobüste bulunan kadın yolcunun düşen parayı yerden toplayarak şoföre teslim etmesi ise aracın güvenlik kamerasına yansıdı.