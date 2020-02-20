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Kocaeli halk otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Halk otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldüKOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, halk otobüsüyle kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü O.S., hayatını kaybetti.

20.02.2020 21:49 | Son Güncelleme: 20.02.2020 21:50
Halk otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
KOCAELİ'nin ilçesinde, halk otobüsüyle kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü O.S., hayatını kaybetti.
Kaza, saat 19.30 sıralarında Kandıra ilçesi Çakırca Ali mevkiinde meydana geldi. O.S. yönetimindeki 41 RS 004 plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen 41 BR 213 plakalı halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil yol kenarına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde otomobilde sıkışan sürücü O.S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün cansız bedeni, cenaze arabasıyla morga götürüldü.
Kocaeli halk otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Kandıra, Güncel

Kaynak: DHA


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