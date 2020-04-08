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KOCAELİ Hastalığı hafif geçiren koronavirüs hastaları, tedavi için yurtlara yerleştiriliyor

Hastalığı hafif geçiren koronavirüs hastaları, tedavi için yurtlara yerleştiriliyorKOCAELİ'de koronavirüs teşhisi konulan ancak hastalığı hafif geçirdikleri için hastanede yatması gerekmeyen kişiler, tedavileri süresince 3 ilçede bulunan 4 öğrenci yurdunda kalacak.

08.04.2020 12:48 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:49
Hastalığı hafif geçiren koronavirüs hastaları, tedavi için yurtlara yerleştiriliyor
KOCAELİ'de koronavirüs teşhisi konulan ancak hastalığı hafif geçirdikleri için hastanede yatması gerekmeyen kişiler, tedavileri süresince 3 ilçede bulunan 4 öğrenci yurdunda kalacak. Hastanelerde verilen rutin hizmetlerin yanı sıra genel sağlık durumu iyi olan, ancak hastalık şüphesi bulunanların evlerine gönderilmeden, belirli mekanlarda takip edilmesinin gerekli olması üzerine Kocaeli Valiliği tarafından çalışma başlatıldı. Kocaeli Valiliği koordinasyonunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ve Kocaeli Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yapılan ortak çalışma ile Kredi Yurtlar Kurumu'na ait 4 yurt hastaların konaklaması için tahsis edildi. İzmit'te bulunan 310 odalı Fatma Seher Hanım Yurdu ve 852 odalı Semiha Ayverdi Yurdu, Körfez'de bulunan 72 odalı Pertev Paşa Yurdu ve Gebze 'deki 344 odalı Gebze Yurdu bu amaçla hazırlandı. Her odada tek kişinin kalması sağlanan yurtlarda toplam bin 578 kişi kalabilecek. Koronavirüs olası tanısı almış, genel sağlık durumu iyi olan, hastanede yatarak tedavi görmesi gerekli olmayan, hekimler tarafından tıbbi takiplerinin izole alanlarda yapılması uygun görülen kişiler, belirlenen yurtlarda kalacak. Devlet hastanelerinin kontrolünde olacak kişilere gerektiğinde tıbbi destek sağlanacak. Yurtlarda kalanların yemek, temizlik, güvenlik ve lojistik hizmetleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen 164 personel tarafından sağlanacak. KOCAELİ Hastalığı hafif geçiren koronavirüs hastaları, tedavi için yurtlara yerleştiriliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Kocaeli, Gebze, Güncel

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KOCAELİ Hastalığı hafif geçiren koronavirüs hastaları, tedavi için yurtlara yerleştiriliyor
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