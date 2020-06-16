KOCAELİ Hayvanları ahıra alınmayınca ahırı ateşe verdi

Hayvanları ahıra alınmayınca ahırı ateşe verdiKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Kurban Bayramında satmayı planladığı hayvanları ahıra koymak isteyen kişi, akrabası Ramazan K.'nin izin vermemesi üzerine ahırı ateşe verdi.

16.06.2020 15:29 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:48
Hayvanları ahıra alınmayınca ahırı ateşe verdi
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Kurban Bayramında satmayı planladığı hayvanları ahıra koymak isteyen kişi, akrabası Ramazan K.'nin izin vermemesi üzerine ahırı ateşe verdi. Ahırda bulunan hayvanlar kurtarılırken, 2 ahır yandı.
Olay öğle saatlerinde, Gölcük İhsaniye Mahallesi Stad Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kurban Bayramında satmak istediği büyükbaş hayvanları ahıra getiren kişi, akrabası Ramazan K. ile görüştü. Ramazan K. akrabasının hayvanları ahıra koymasına izin vermedi. Bunun üzerine sinirlenen kişi, ahırı ateşe verdi. Alevler ahırı sararken, itfaiyeye haber verildi. Alevler bu sırada yanında bulunan ahıra da sıçradı. Yücel Baydemir komşusu Ramazan K.?ye ait ahırda bulunan 6 buzağıyı ahırdan çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ahırlardan geriye enkaz yığını kaldı.
Ahırdan 6 hayvanı kurtaran, yangında boş olan ahırı yanan Yücel Baydemir, "Olay nasıl oldu? Aile içi tartışma, müşterek arazi. Kurbanlık hayvan indirmek istedi, indirmedi, adam da yaktı. Komşunun ahırını yakarken bizim ahırı da yaktı. Komşunun hayvanlarını çıkardık, bizim hayvanlarımız yoktu daha." dedi.
Polis, tarafların ifadesini alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı. KOCAELİ Hayvanları ahıra alınmayınca ahırı ateşe verdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Gölcük, Güncel, Haber

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