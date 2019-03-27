Kocaeli Hdp Mitinginde Gözaltına Alınan 8 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Hdp mitinginde gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi İzmit
'te düzenlenen HDP
mitinginde PKK
terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan
lehine slogan attıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.
Pazar günü, İzmit Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen HDP mitinginde PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılmıştı. Polisin slogan atan 2 kişiyi gözaltına alması sonrasında mitinge katılanlar ile polis arasında arbede çıkmıştı. Miting sonrasında ise gözaltılar devam etmiş, mitingde slogan atan toplam 8 kişi gözaltına alınmıştı. 8 kişi emniyet müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
PKK, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
Kaynak: DHA