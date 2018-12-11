Kocaeli Hırsızlar Müteahhite Çarpıp Kaçtı

11 Aralık 2018 Salı 14:52



11 Aralık 2018 Salı 14:52

Hırsızlar müteahhite çarpıp kaçtıKocaeli'nin Gebze ilçesinde, inşaattan hırsızlık yapan 2 kişi müteahhitin geldiğini görünce aracı üzerine sürdü. Müteahhit aracın çarpması ile yere savrulurken, kaçan 2 hırsız polisin operasyonu ile yakalanarak tutuklandı. Hırsızların kullandığı aracın müteahhite çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.Olay dün sabah saatlerinde, Arapçeşme Mahallesi 1013/1 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan bir inşaata giren hırsızlar, çaldıkları kalıp tahtalarını kamyonete yükledi. Bu sırada müetahhit Mustafa Şengezer otomobili ile inşaatın önüne geldi. Müteahhidin geldiğini gören hırsızlar hızla kamyonet ile kapıdan çıkarken müteahite çarptı. Mustafa Şengezer aracın çarpmasıyla yere savrulurken, hırsızlar gaz kesmeden olay yerinden kaçtı. Ayağa kalkan müteahhit hırsızların arkasından bakakaldı. Eyüp Sultan Mahallesi Mevsim Sokak'ta çalmış oldukları kalıp tahtalarını araçtan boşaltan E.D. ve E.Y. polisin operasyonu ile yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Hırsızların kullandığı kamyonet ile Mustafa Şengezer'e çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.