Haberler » Güncel » Kocaeli hırsızlıktan aranırken yakalanan 4 kişi tutuklandı

Kocaeli hırsızlıktan aranırken yakalanan 4 kişi tutuklandı

Hırsızlıktan aranırken yakalanan 4 kişi tutuklandıİZMİT'te, 'hırsızlık' suçundan haklarında hapis cezası bulunan 4 kişi, yakalandı.

22.10.2019 15:42
Hırsızlıktan aranırken yakalanan 4 kişi tutuklandı
İZMİT'te, 'hırsızlık' suçundan haklarında hapis cezası bulunan 4 kişi, yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İzmit Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan yargılamaları biterek, hapis cezaları kesinleşen ve haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişiyi takibe aldı. 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 23 suçtan aranan O.Ö. (23), 5 yıl 9 ay hapis cezası bulunan A.Y. (35), 4 yıl hapis cezası olan S.D. (34) ve aranması bulunan F.E.'nin (34) saklandığı yerleri tespit eden ekipler, baskın düzenledi. Operasyonda 4 kişi, yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kocaeli hırsızlıktan aranırken yakalanan 4 kişi tutuklandı

İzmit, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:31 Alanya'da düzenlenen plaj futbolu şampiyonası nefes kesti
17:31 Santiago'da karate heyecanı başlıyor
17:30 Japonya İmparatoru tahta çıktı: Bakan Ersoy Türkiye'yi temsil etti
17:30 Edirne'de asayiş
17:30 Van'da fuar açılışı
17:30 "Tarih, Tarihçi ve Tarihçilik" konferansı
17:29 TRT World Forum 2019 - Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz (3)
22.10.2019 17:34:16