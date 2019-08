KOCAELİ HOBİ OLARAK BAŞLADI, TAVUK ÇİFTLİĞİ KURDU

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, iş insanı Kadir Toprak şehrin gürültüsünden kurtulmak için kurduğu çiftlikte 50 tavuk beslerken, bir anda yumurta üreticisi oldu. Şu an yaklaşık 4 bin tavuğu olan Kadir Toprak, çiftliğinde elde ettiği yumurtaları satıyor.Gebze'de inşaat, otomotiv ve araç kiralama üzerine firmaları bulunan Kadir Toprak, geçen yıl şehrin gürültüsünden kurtulmak için Pelitli Mahallesi'ndeki arazisinde küçük bir ev yaparken, 50 tavuk alarak beslemeye başladı. Bahçesinde gezen tavukların yumurtalarını yakınlarına veren Kadir Toprak, çiftlik tavuklarına olan ilginin artması üzerine her geçen gün tavuk sayısını arttırdı. Şu anda yaklaşık 4 bin tavuğu bulunan Kadir Toprak, şimdi yumurtaları firmalara satıyor.Kadir Toprak hobi olarak başladığı işte tavuk çiftliği sahibi olduğunu belirterek, Şehrin gürültüsünden, insanlardan, trafikten bunaldım, 'Kafamızı dinleyecek bir yer olsun' dedim. Hobi olarak 50'ye yakın tavukla başladım bu işe. Birkaç tane koyun, kuzumuz ve ineğimiz de vardı. Tavuklar hoşumuza gitmeye başladı. Gelen eş, dost ve sanayici arkadaşlarımız bizden yumurta almaya başladı. Biz onlara parasız gönül rızası ile verdik. 50 ile başladık 100 oldu, 500 oldu ve şu an ise 4 bine yükseldi. Şehrin gürültüsü, insanların keşmekeşliğinden kaçıp huzur bulalım derken, kendimizi tavuk çiftliğinin içerisinde bulduk. dedi.Satışların iyi gittiğini ifade eden Toprak, 25-30 yıldır geçmişin verdiği bir ticaretten dolayı çevremizin de bize vermiş olduğu destekle şuanda gayet güzel bir şekilde yumurta satışlarımız devam ediyor. Tavuk çiftliğimizi daha da büyütmeyi düşünüyoruz. İnşallah bu kriz sürecini atlatırsak yumurta sektörünün daha da güzel olacağını ve daha da büyüyeceğini düşünüyorum. Bayramdan sonra Eylül ayı ortalarında yumurta piyasası daha da güzel olacak. diye konuştu.Toprak işini severek yaptığını belirterek, şöyle konuştuÇiftliğimiz 12 bin metrekare üzerine kurulu. Tavuklarımız sıcaklarda gölgelik yerde duruyorlar. Bazen tavukları 12 bin metrekare alanda toplamak zor oluyor. Bazen tavukların yumurtalarını çalıların, çırpıların arasından topladığımız oluyor. Yerimizin, arazimizin güzel oluşu tavuklarımızın devamlı dışarıda oluşu organik üretim dediğimiz şey bu işte. Eskiden köylerimizde bu tavukların dışarıda gezmeleri, dolaşmaları ve yumurtalarını dışarıya yumurtlamasını şu an aynısı burada çiftliğimizde oluyor.