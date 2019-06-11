KOCAELİ IHLAMUR TOPLARKEN UÇURUMDAN YUVARLANDI

Kocaeli
'nin Gölcük
ilçesinde ıhlamur toplamak için dağlık alana çıkan Tacettin Gürsoy (62), ağacın üzerinde dengesini kaybedince uçurumdan 80 metre aşağıya yuvarlandı. Olay öğle saatlerinde Gölcük'e bağlı Halıdere
Yalı Mahallesi'nde bulunan Eski Taş Ocağı mevkiinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte ıhlamur toplamaya dağlık alana çıkan Tacettin Gürsoy, ağacın üzerindeyken dengesini kaybetti. Tacettin Gürsoy, ağaçtan düştükten sonra uçurumdan 80 metre aşağıya yuvarlandı. Talihsiz adam yaklaşık 750 metre derinliğe sahip uçurumda tutunmayı başarırken, arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Tacettin Gürsoy'un bulunduğu yere halat ve sedye sarkıttı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Tacettin Gürsoy, halatlar yardımıyla bulunduğu yerden alınarak yukarı çıkarıldı. Olay yerindeki ilk müdahalede, Gürsoy'un sağ bacağının kırıldığı belirlendi. Gürsoy, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: DHA
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