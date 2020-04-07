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Kocaeli ile İstanbul arasında üst geçit kullanılarak geçiş sağlanıyor

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle büyükşehirlere giriş çıkışlar kapatılmışken birbirine komşu olan İstanbul Tuzla ile Kocaeli Çayırova'da iki mahallede yaşayanlar üst geçitten geçerek iki il arası geçiş yaşmış oluyorlar.

07.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:09

Kocaeli 'nin Çayırova ilçesi ile İstanbul 'un Tuzla ilçesini birbirine bağlayan üst geçidi kullanan yüzlerce kişi, mahalle komşuları olmaları nedeniyle koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı şu günlerde şehirler arası yolculuk yapmış oluyor.

ÜST GEÇİTTEN ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK

Tuzla Şifa Mahallesi ile Çayırova Şekerpınar Mahallesi arasındaki üst geçit, geçişlerin yasaklandığı İstanbul ile Kocaeli'ni birbirine bağlıyor. Her gün Kocaeli'de yaşayan birçok kişi, bu üst geçidi kullanarak, Şifa Mahallesi'nde bulunan İETT garajına gidip, şehir içi otobüsler ile İstanbul'un her yerine gidebiliyor. İstanbul'da yaşayan ve Kocaeli'de işi olan kişiler de üst geçitten geçerek, toplu taşıma ile istedikleri yere ulaşabiliyor.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında çıkarılan genelge ile büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak'a giriş çıkışlar, 3 Nisan'dan itibaren 15 gün süre ile yasaklandı.

Kocaeli ile İstanbul arasında üst geçit kullanılarak geçiş sağlanıyor
Kocaeli ile İstanbul arasında üst geçit kullanılarak geçiş sağlanıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Çayırova, İstanbul, Kocaeli, Tuzla, Yaşam

Haberin Videosu :

Marnmara Bölgesi ili Kocaeli ile İstanbul'u bağlayan üst geçit hala kullanılıyor
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Haberler ›› Yaşam ››Kocaeli ile İstanbul arasında üst geçit kullanılarak geçiş sağlanıyor - Haberler

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