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Kocaeli ile İstanbul'u birbirine bağlayan üst geçit tel örgü ile kapatıldı

Kocaeli ile İstanbul'u birbirine bağlayan üst geçit tel örgü ile kapatıldı Vatandaşlar, gelin ve damadı buluşturan üst geçitten telleri parçalayarak geçiyor Vatandaşları ne yasak ne de tel örgü durdurabildi Kocaeli ile İstanbul'u birbirine bağlayan ve son olarak evlenecek bir çiftin...

09.04.2020 15:52 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:54
Kocaeli ile İstanbul 'u birbirine bağlayan üst geçit tel örgü ile kapatıldı
Vatandaşlar, gelin ve damadı buluşturan üst geçitten telleri parçalayarak geçiyor
Vatandaşları ne yasak ne de tel örgü durdurabildi
KOCAELİ - Kocaeli ile İstanbul'u birbirine bağlayan ve son olarak evlenecek bir çiftin buluşmasıyla gündeme gelen üst geçit, tel örgü çekilerek yaya geçişine kapatıldı. Vatandaşlar ise yasağa rağmen 2 il arasındaki üst geçidi kullanmaya devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında çıkartılan genelge ile büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak'a giriş çıkışlar 3 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 15 gün süre ile yasaklanmıştı. Kocaeli ile İstanbul sınırında emniyet güçleri sadece geçişine izin verilen araçların şehre girişlerine izin verirken, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi ile İstanbul'un Tuzla ilçesini birbirine bağlayan üst geçit ise iki il arasında geçiş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından tercih edilir hale gelmişti. Son olarak bir gelin ve damadın buluştuğu üst geçitten ulaşımın virüs denetimlerini tehlikeye atma ihtimaline karşın, üst geçit tel örgü çekilerek yaya ulaşımına kapandı. Vatandaşlar ise yasağa rağmen kimliği belirsiz kişilerce parçalanan telleri açarak üst geçidi kullanmayı sürdürdü.
Vatandaşları ne yasak ne de tel örgü durdurabildi
Üst geçit, kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından tel örgü yeniden açılırken, bir çok kişinin üst geçidi kullanarak iki şehir arasında geçiş yaptığı görüldü. Kocaeli'de yaşayan bir çok kişi bu üst geçidi kullanarak Tuzla ilçesi Şifa Mahallesi'nden toplu taşıma ile İstanbul'un her yerine ulaşabiliyor. Yine aynı şekilde İstanbul'da yaşayan kişilerde bu üst geçitten geçerek toplu taşıma ile Kocaeli'de istedikleri bölgeye toplu taşıma aracılığı ile ulaşım sağlayabiliyor. Kocaeli ile İstanbul’u birbirine bağlayan üst geçit tel örgü ile kapatıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Kocaeli, 3. Sayfa
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