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Kocaeli internet üzerinden anlaşıp fuhuş yaptıranlara operasyon

İnternet üzerinden anlaşıp fuhuş yaptıranlara operasyonİZMİT'te bir masaj salonunda fuhuş yapıldığını belirleyen polis, salona baskın düzenledi.

26.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:14
İnternet üzerinden anlaşıp fuhuş yaptıranlara operasyon
İZMİT'te bir masaj salonunda fuhuş yapıldığını belirleyen polis, salona baskın düzenledi. İnternet üzerinden fuhuşa aracılık ve yer temin ettikleri gerekçesiyle 1'i kadın 3 kişi gözaltına aldı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, İzmit'te internet üzerinden anlaşarak, bir masaj salonunda buluşup fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı. , masaj salonunun bulunduğu binayı takibe aldı. Masaj salonundan çıkan kişilerin ifadesine başvuran polis, masaj salonuna baskın düzenledi. Polis, 'Fuhuşa aracılık ve yer temin etmek' suçlarından 1'i kadın 3 kişi gözaltına altına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Masaj salonunda fuhuş yaptığı belirlenen 3 kadın hakkında adli işlem uygulandı. Masaj salonunun mühürlenmesi için işlem başlatıldı.
Kocaeli internet üzerinden anlaşıp fuhuş yaptıranlara operasyon

Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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