Kocaeli internet üzerinden anlaşıp fuhuş yaptıranlara operasyon

İnternet üzerinden anlaşıp fuhuş yaptıranlara operasyon
İZMİT'te bir masaj salonunda fuhuş yapıldığını belirleyen polis, salona baskın düzenledi. İnternet üzerinden fuhuşa aracılık ve yer temin ettikleri gerekçesiyle 1'i kadın 3 kişi gözaltına aldı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, İzmit'te internet üzerinden anlaşarak, bir masaj salonunda buluşup fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis
, masaj salonunun bulunduğu binayı takibe aldı. Masaj salonundan çıkan kişilerin ifadesine başvuran polis, masaj salonuna baskın düzenledi. Polis, 'Fuhuşa aracılık ve yer temin etmek' suçlarından 1'i kadın 3 kişi gözaltına altına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Masaj salonunda fuhuş yaptığı belirlenen 3 kadın hakkında adli işlem uygulandı. Masaj salonunun mühürlenmesi için işlem başlatıldı.