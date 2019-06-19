Kocaeli iş dünyası, ticaretin itici gücü

Türkiye'de bir ilk olarak firmalar ihalelere katılırken teminat mektubu yerine Quick Sigorta Kefalet Sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini sunabiliyor

Kocaeli iş dünyasının öncü kuruluşu KOTO, özellikle Kamu ihale süreçlerinde özel sektörün teminat ihtiyaçlarını karşılayabilmek, bankalar tarafından düzenlenen teminat mektuplarına alternatif oluşturmak, bu şekilde kredi limitlerinin başka alanlarda kullanılmasını sağlayarak, reel sektörün elini rahatlatan 'Kefalet Sigortası'yla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. türkiye'de bir ilk olarak % 100 Türk sermayeli Quick Sigorta tarafından hayata geçirilen 'Kefalet Sigortası' KOTO'da düzenlenen toplantıda, Kocaeli iş dünyasıyla buluştu.

İLGİ YOĞUN OLDU

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut'un, Sigorta Acenteleri'nin yer aldığı 22. Meslek Komitesi'nden Meclis Üyeleri; Medet Aydın, Nazan Topdemir Bülbül ve komite üyeleriyle birlikte ev sahipliği yaptığı önemli programda, Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Halil Alaeddinoğlu, Kurumsal Riskler ve Satış Direktörü Sibel Doğaç, Finansal Risk ve Analiz Müdürü Yasemin Ezenerden konuşmacı olarak yer aldı. KOTO Burhan Kasım Meclis Salonu'nda düzenlenen programa ilgi yoğun oldu.

'TİCARETİ ARTTIRMANIN TEMEL UNSURU SİGORTA SİSTEMİDİR'

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren KOTO Başkanı Necmi Bulut, sigorta sektörünün ülkeleri ve ekonomileri geleceğe taşıyan itici güç olduğunu vurgulayarak, "Bildiğiniz üzere modern dünyada ekonomiyi büyütmenin, ticareti arttırmanın temel unsuru sigorta sistemidir. Ekonomiler büyüdükçe, güçlü sigorta sistemine olan ihtiyaç da artar. Hatta sigortacılık sektörünün büyümesi, ekonomik büyümenin önünde olmak zorundadır. Çünkü ticaret risk demektir. Risk olmadan kazanç olmaz. Ekonomiler büyüdükçe, rakamlar büyüdükçe de risk alma kabiliyeti azalır. Bu riski azaltacak olan sigorta sisteminin de hızla büyümesi gerekir.

'TEMİNAT İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASINA ALTERNATİF'

Kefalet Sigortası ve ona bağlı Kefalet senetlerini özel sektörün teminat ihtiyacının karşılanmasında yeni ve ek bir kapasite oluşturmuştur. Böylece bankalarca hali hazırda teminat ihtiyacı için kullandırılan kredi limitlerinin reel sektör tarafından başka alanlarda kullanımının önü açılmış ve teminat ihtiyaçlarının karşılanmasına alternatif oluşmuştur" ifadelerine yer verdi.

KREDİ LİMİTLERİ ÇOK ÖNEMLİ

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar da, firmalar açısından kredi limitlerinin daha da önem kazandığı bu günlerde Quick Sigorta'nın pazara sunduğu Kefalet Sigortası ve ona bağlı Kefalet Senetleri özel sektörün teminat ihtiyacının karşılanmasında yeni ve ek bir kapasite oluşturduğunu vurgulayarak, "Bu şekilde, bankalarca hali hazırda teminat ihtiyacı için kullandırılan kredi limitlerinin reel sektör tarafından başka alanlarda kullanımının önü açılmış ve teminat ihtiyaçlarının karşılanması için alternatif ürün sağlanmıştır. Tüm firmaları Kefalet Sigortası'na davet ediyoruz" dedi.