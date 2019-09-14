Kocaeli işçiler kimyasal maddeden etkilendi, acil servis kapatıldı

İşçiler kimyasal maddeden etkilendi, acil servis kapatıldı

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, 4 fabrika işçisi temizlik yaparken kimyasal maddelerin reaksiyonu nedeniyle etkilendi. Önlem olarak hastanenin acil servisine girişler durdurulurken, işçiler tedavi altına alındı.

Karamürsel'de bir fabrikada çalışan işçiler temizlik yaparken kimyasal maddelerin reaksiyonu sonucu etkilendi. Kimyasal maddeden etkilenen 4 işçi Karamürsel Devlet Hastanesi'ne getirildi. 4 kişiye müdahalede bulunulurken, önlem olarak hastanenin acil servisine girişler durduruldu.

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney yaptığı açıklamada, 'Bir fabrikada kimyasal temizlik yapılırken, iki ürünün reaksiyona girmesi sonucu 4 kişi bu maddeyi soludukları için Karamürsel Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada gerekli tıbbi tedavi yapılıyor. Buradaki tedavi tamamlandıktan sonra ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edilecekler. Sağlık durumları iyi. İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde KBRN ünitesinde izolasyona alınacaklar.' dedi.

Kaynak: DHA