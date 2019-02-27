Kocaeli Isınmak İçin Ateşe Döktükleri Tinerden Yandılar

Kaynak: DHA

İzmit'te, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Kültür ve Kongre Merkezi inşaatında ısınmak için ateş yakan 2 işçi, ateşe döktükleri tinerin parlaması sonucu yaralandı.Olay, İzmit Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde bulunan Kültür ve Kongre Merkezi inşaatında meydana geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Kültür ve Kongre Merkezi'nin inşaatında ısınmak için ateş yakan Yasin Çoban ve Muhammet Samet Yoltay isimli işçiler, ateşin üzerine tiner döktü. Bu sırada tinerin parlaması sonucu işçiler yaralandı. Acı içerisinde yerde kalan Yasin Çoban ve Muhammet Samet Yoltay'ı gören mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yasin Çoban Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Muhammet Samet Yoltay ise İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücutlarında yanıklar oluşan işçilerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.