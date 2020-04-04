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Kocaeli-İstanbul sınırında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 30 büyükşehire ve Zonguldak'a seyahatlerin korona virüs önlemleri nedeni ile kısıtlanması kararı uygulanmaya başlandı.

04.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 30 büyükşehire ve Zonguldak 'a seyahatlerin korona virüs önlemleri nedeni ile kısıtlanması kararı uygulanmaya başlandı. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar İstanbul girişinde yoğunluk oluşturdu.
Korona virüsü tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'a seyahatlerin kısıtlanması kararı bugün uygulanmaya başlandı. Sabah saatlerinde Kocaeli 'den yola çıkarak İstanbul'daki iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar evraklarını göstererek şehre giriş yaptı. Kocaeli'nin İstanbul sınırında kurulan polis noktalarında vatandaşların evrakları incelenirken, geçişi zorunlu olmayan araçların İstanbul'a girişine ise izin verilmedi.
KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
Sabah saatlerinde iş başı yapmak üzere yola çıkanlar nedeniyle D100 karayolu İstanbul girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kontrolden sonra araç girişine izin verildiği için özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğun bir trafiğin oluştuğu D-100 karayolunun ise boş kalması dikkat çekti.
(Samet Kahraman - Hakan Öztürk/İHA) Kocaeli-İstanbul sınırında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, İstanbul, Kocaeli, Sabah, Güncel

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Kocaeli-İstanbul sınırında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
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