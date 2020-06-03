KOCAELİ İYİ Parti'li Türkkan'ın fabrikasının orman arazisi kısmına mühür, çiftliğindeki kaçak...

İYİ Parti'li Türkkan'ın fabrikasının orman arazisi kısmına mühür, çiftliğindeki kaçak yapılarına cezaİYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Dilovası ilçesindeki yağ fabrikasının orman arazisinde yer aldığı tespit edilen bölümü, Gebze Orman İşletme...

03.06.2020 17:07 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:12
İYİ Parti'li Türkkan'ın fabrikasının orman arazisi kısmına mühür, çiftliğindeki kaçak yapılarına ceza
İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Dilovası ilçesindeki yağ fabrikasının orman arazisinde yer aldığı tespit edilen bölümü, Gebze Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi. Dilovası Belediyesi görevlileri ise Türkkan'a ait çiftlikte incelemede bulunarak, yapı belgelerinin ibraz edilmemesi üzerine kaçak olduğu belirlenen bölümlerle ilgili tutanak tutup, 662 bin TL ceza kesti.
AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu'nun İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'a ait fabrika ve çiftlik evinin orman arazisini haksız işgal ettiği yönündeki açıklamalarının ardından Gebze Orman İşletme Müdürlüğü, Dilovası ilçesindeki Türkkan Yağ Fabrikası'na giderek, orman arazisinde bulunan yeri tespit ettikten sonra mühürledi. Yağ fabrikasının kapısına, Gebze 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı vurgulanarak üzerinde, "6831 sayılı Orman Kanunu ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu gereğince Gebze Orman İşletme Şefliğimizce mühürlenmiştir" yazılı tutanak asıldı. Fabrika sahasında bulunan 1369 metrekarelik alan, şerit çekilerek, kullanıma kapatıldı.
BELGELERİ İBRAZ ETMEDİLER
Dilovası Belediyesi ekibi ise Lütfü Türkkan'a ait olan Köseler köyündeki Nezir Ağa Et Entegre Besicilik'te incelemede bulundu. Belediye ekibi, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, yapı kayıt belgesi gibi tüm resmi belgeleri istedi. Herhangi bir belgenin ibraz edilmemesi üzerine kaçak yapı değerlendirmesi yapılıp, tutanak tutuldu. Tutanakta, "Herhangi bir ruhsat ve yapı belgesi ibraz edilemediğinden dolayı kaçak yapı olarak değerlendirilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32'inci ve 42'inci maddeleri gereğince tespit ve tutanak yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. Ahır, samanlık, ofis, ev, sağımhane, depo gibi yapılar kayıt altına alınarak, metrekareleri belirtildi. Dilovası Belediyesi'nce 28 bin metrekare üzerine kurulu çiftlikle ilgili 662 bin TL ceza kesilirken, kaçak olan bölümler mühürlendi. Ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. KOCAELİ İYİ Parti’li Türkkan’ın fabrikasının orman arazisi kısmına mühür, çiftliğindeki kaçak...

Kaynak: DHA

Etiketler: İYİ Parti, Dilovası, Kocaeli, Güncel, Haber

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