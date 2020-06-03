KOCAELİ 'İyilik' için bir araya geldiler

'İyilik' için bir araya geldilerKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 9 yıl önce ev hanımlarının bir araya gelerek kurduğu İyilik Kervanı, 200 kişilik gönüllü ordusuyla insanlara yardımcı oluyor.

03.06.2020 13:46 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:52
'İyilik' için bir araya geldiler
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 9 yıl önce ev hanımlarının bir araya gelerek kurduğu İyilik Kervanı, 200 kişilik gönüllü ordusuyla insanlara yardımcı oluyor. İyilik Kervanı Başkanı Asiye Gül, koronavirüs sürecinde birçok ailenin faturalarına ödediklerini, gıda yardımlarında bulunduklarını, öğrencilerin eğitimine katkı sağladıklarını söyledi.
Gebze Beylikbağı Mahallesi'nde 9 yıl önce ev hanımı Asiye Gül'ün girişimleriyle 10 ev hanımı bir araya gelerek 'İyilik Kervanı' nı kurdu. İyilik Kervanı bugün kadınlardan oluşan 200 kişilik gönüllü ordusuyla insanlara yardımda bulunuyor. Gönüllü ordusu Gebze, Çayırova, Dilovası ve Darıca ilçelerinde yardıma muhtaç insanlara gıda ve eğitim konularında destek olurken, koronavirüs sürecinde ailelere gıda yardımında bulundu, faturalarının ödenmesinde yardımcı oldu. İyilik Kervanı özellikle yetim ve öksüz çocuklara yardımcı oluyor.
Gebze iyilik Kervanı Başkanı Asiye Gül son 6 ay içerisinde 500 aileye umut olduklarını belirterek, "Son 6 ay içerisinde çok güzel işler gerçekleştirdik. 500 ailemize umut olduk. Ailelerimize gıda dahil olmak üzere yardımlar yaptık. Birçok ailemizin faturalarını ödedik. Birçok yardım severin destekleri ile evlere ışık olduk. Yanımızda olan ve destek veren herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.
4 ilçede 200 gönüllülerinin bulunduğunu söyleyen Asiye Gül, "Ekip arkadaşlarımızla birlikte kişilere umut olmaya devam ediyoruz. 35 öğrencimizi okutuyoruz. Hayırseverin yardımları ile anne, babaları ölmüş 35 öğrencimize umut olduk. Yarının geleceği dediğimiz evlatlarımız var. Yetim evlatlarımıza destek olan 'bizde varız' diyen yardım severlerin sayısı günden güne artmaya devam ediyor. 200 ailemizin çocuğuna hediye paketleri hazırlayıp ekip arkadaşlarımla birlikte 4 koldan dağıtımını gerçekleştirdik, yine çocuklarımıza bayram harçlıkları da verdik. Onların sevinci bize yetiyor. Evinizde giymediğiniz kıyafetleriniz bize ulaştırdığınızda burada ekip arkadaşlarımla tek tek düzeltiyoruz ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Burası yetim ve öksüz proje alanı" diye konuştu. KOCAELİ ’İyilik’ için bir araya geldiler

Kaynak: DHA

Etiketler: Gebze, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bilim insanları koronavirüs salgınını ’yavaşlatan’ asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
Polis, GBT’ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü Haber
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan’da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu Haber
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi Haber
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek Haber
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi Haber
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya’da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti Haber
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu’da koronavirüs vakalarını artırdı Haber
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Haberler››Güncel››KOCAELİ 'İyilik' için bir araya geldiler - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:49: Kontrollü normale dönüş süreci (1) - Haber 13:49: Posta dağıtıcısı, kesilen ağacın altında kaldı - Haber 13:49: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Haber 13:47: İzolasyon kuralına uymadı, 12 kişiye virüs bulaştırdı(2) - Haber 13:47: Kuşadası'nda turizm sezonu için alınacak tedbirler belirlendi - Haber 12:55: Haziran ayında 7 metre karla kaplı yolu açma çabası - Haber 12:03: Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi - Magazin 11:21: Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü - Haber 08:59: Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu - Haberler