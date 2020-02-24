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Kocaeli izmit körfezi'nde yunusların dansı

İzmit Körfezi'nde yunusların dansıKOCAELİ Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Körfezi'nde yüzen yunusların görüntülerini paylaştı.

24.02.2020 11:57 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:59
Körfezi'nde yunusların dansı
KOCAELİ Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Körfezi'nde yüzen yunusların görüntülerini paylaştı. Yunusların İzmit Körfezi'ndeki dansı ilgiyle izlenildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın sosyal medya hesabından İzmit Körfezi'nde yüzen yunusların görüntülerini paylaştı. Son yıllarda yapılan çalışmalarla kirlilikten arınan, balık popülasyonunun arttığı İzmit Körfezi'nde Karamürsel açıklarında görünen yunus sürüsünün denizdeki dansı ilgiyle izlenildi.
Kocaeli izmit körfezi'nde yunusların dansı

Tahir Büyükakın, Kocaeli, İzmit, Güncel

Kaynak: DHA


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